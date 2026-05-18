Calciomercato Napoli, obiettivo ringiovanire: i due principali prospetti nel mirino

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Il Napoli guarda avanti e continua a muoversi con decisione sul mercato internazionale dei giovani talenti.

Il Napoli guarda avanti e continua a muoversi con decisione sul mercato internazionale dei giovani talenti. La linea tracciata dal club è chiara: investire su profili futuribili ma già pronti ad accendere entusiasmo e prospettive. A fare due nomi è l'edizione odierna de Il Mattino.

Restano infatti vivi i contatti con Exequiel Zeballos del Boca Juniors, esterno offensivo considerato dagli uomini mercato azzurri uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano. Il talento argentino piace per qualità tecniche, imprevedibilità e margini di crescita, caratteristiche che il Napoli ritiene perfette per il progetto del futuro. Ma non è l’unico nome seguito con attenzione. Sul taccuino del club c’è anche Anan Khalaili, esterno israeliano classe 2004 che il Napoli monitora ormai da settimane. I contatti proseguono e i partenopei stanno spingendo per provare a chiudere un’operazione da circa 20 milioni di euro.