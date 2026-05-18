Conte vicino all'addio, Corsera: "Sarri aspetta una telefonata, quella decisiva"

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Il Napoli vince facile a Pisa con tre gol, pratica chiusa già nel primo tempo con McTominay e Rrahmani e impreziosita poi dal sigillo di Hojlund allo scadere.

"Se sia più notizia il Napoli che conquista la qualificazione in Champions League o l’addio (quasi) annunciato di Antonio Conte, è difficile dirlo". Così scrive oggi, all'indomani della vittoria di Pisa, il Corriere della Sera: "Accade tutto sotto la torre di Pisa, nell’insolito appuntamento di mezzogiorno. Sta di fatto che entrambe le cose erano attese, per quanto con qualche patema di troppo. Il calcio però sa essere strano e se la qualificazione all’Europa che conta è una certezza aritmetica, la strada ora tracciata verso il divorzio (consensuale) tra allenatore e club potrebbe anche presentare deviazioni inaspettate.

Sul futuro del tecnico il quotidiano ha le idee chiare: "Conte lascia il campo, riemerge dall’apnea, tira un respiro profondo e col volto piuttosto stanco risponde al fuoco di fila di domande sul suo futuro. Parole, poche; concetti, assai chiari. D’addio. Brucia tutti sul tempo. Il club lavora al futuro e la priorità è scegliere il tecnico che raccoglierà il testimone. Sarri aspetta una telefonata, quella decisiva".