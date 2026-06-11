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Calciomercato, Tuttosport: "Dibu, sconto alla Juve"
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L'ostacolo principale resta l'accordo tra i club. L'Aston Villa continua a valutare Martinez intorno ai 15 milioni di euro
È il mercato della Juventus a prendersi la scena sulla prima pagina di Tuttosport. Il quotidiano torinese apre con il titolo "Dibu, sconto alla Juve", dedicato alla trattativa per Emiliano Martinez, portiere dell'Aston Villa e campione del mondo con l'Argentina. Secondo il giornale, l'estremo difensore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, accettando anche un contratto inferiore rispetto alle aspettative iniziali.
L'ostacolo principale resta l'accordo tra i club. L'Aston Villa continua a valutare Martinez intorno ai 15 milioni di euro, mentre la Juventus punta a chiudere l'operazione a una cifra sensibilmente più bassa
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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