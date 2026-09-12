Prima pagina

Cds avvisa: “Max in croce, battere il Bologna per placare le polemiche”

Cds avvisa: “Max in croce, battere il Bologna per placare le polemiche”
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Prima pagina del Corriere dello Sport dedicata alla situazione di Massimiliano Allegri a Napoli: senza mercato, con tanti assenti ma costretto a vincere secondo il quotidiano sportivo. Le tre sconfitte di fila hanno dato spazio anche ai più critici, per domani però Max recupera Lang ed Anguissa.

Taglio alto dedicato al big match del sabato pomeriggio dove alle 18:00 Lazio e Milan si contenderanno 3 punti all'Olimpico di Roma. 