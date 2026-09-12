Prima pagina

Il Mattino lancia l’allarme: “Gelo del Maradona, solo 11mila biglietti per il Bologna!”

Il Mattino lancia l’allarme: “Gelo del Maradona, solo 11mila biglietti per il Bologna!”
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Il quotidiano campano lancia l'allarme in taglio alto oggi sulla prima pagina: "Il gelo del Maradona al Napoli di Allegri, con il Bologna solo 11mila biglietti venduti!" 

Spazio anche alla pallavolo con il commento sugli europei che si stanno svolgendo in Italia:  "La gara a Piazza Plebiscito ha scritto la storia della pallavolo"