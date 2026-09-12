Striscioni Maradona, De Laurentiis perde la battaglia: il GOS dice sì a Napoli-Bologna

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Nessuna novità sul fronte sicurezza: gli ultras potranno regolarmente esporre pezze e striscioni in curva anche in occasione del match con i felsinei.

Striscioni allo stadio Maradona, proseguono le polemiche. In occasione di Napoli-Arsenal, gli ultras hanno a lungo protestato con il silenzio in risposta al tentativo delle autorità di vietare l'ingresso di pezze e striscioni in curva, in accordo con i regolamenti UEFA. Una vicenda che torna d'attualità proprio alla vigilia della sfida casalinga contro il Bologna.

Striscioni Napoli, il tentativo di De Laurentiis cade nel vuoto

Nelle scorse settimane, il tema era già diventato oggetto di discussione dopo il tentativo della SSC Napoli di modificare il regolamento d'uso dello stadio per vietare l'accesso degli striscioni, al fine di non coprire le balaustre che invece la società avrebbe voluto occupare con i banner pubblicitari. Oggi ne parla il quotidiano Il Mattino, specificando come il tentativo di De Laurentiis sia infine caduto nel vuoto.

Napoli-Bologna, ok del GOS: striscioni regolarmente autorizzati al Maradona

In occasione di Napoli-Bologna, infatti, non ci sarà alcuna novità in tema di striscioni: il GOS, il Gruppo Operativo Sicurezza che si occupa della gestione della sicurezza durante le manifestazioni sportive, non ha apportato nessun tipo di modifica, e dunque gli striscioni degli ultras saranno regolarmente autorizzati all'ingresso. "Dopo il no della questura e l'intervento del Prefetto, al momento la questione non è stata affrontata", assicura Il Mattino. Per il momento è dunque una battaglia persa per il presidente De Laurentiis, che dovrà accettare l'ingresso di pezze e striscioni allo stadio, compresi quelli che andranno a coprire le balaustre.