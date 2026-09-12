Prima pagina
Pazza idea scudetto per il Como? Gds: “L’euroComo pronto a sfidare l’Inter”
In prima pagina della Gazzetta dello Sport si legge una pazza idea per la rivale dell'Inter in vista della lotta scudetto: gli uomini di Cesc Fabregas e la loro scalata stellare con 400 milioni spesi in 3 anni.
Taglio alto dedicato agli anticipi e posticipi della Serie A: oggi alle 18 la sfida tra Gattuso ed il suo passato del Milan e ieri invece la Fiorentina ha annichilito il Venezia per 1-4 con la prima tripletta italiana di Franco Mastantuono.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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