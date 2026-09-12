Condò: "Tutte le attenuanti giocate, ora Allegri deve battere il Bologna"
Paolo Condò, editorialista del Corriere della Sera, sul quotidiano di oggi analizza brevemente il momento del Napoli di Max Allegri. "Il Napoli ha pagato cara la malizia del calendario, e le attenuanti se le è giocate tutte." Un giudizio netto che arriva nel giorno della sfida casalinga contro il Bologna, con gli azzurri chiamati a invertire una rotta che li vede fermi a soli 3 punti dopo le prime tre giornate di Serie A.
Napoli-Bologna, Condò: "Allegri deve vincere per fermare l'emorragia"
"Ora Allegri deve battere il Bologna per fermare l'emorragia, e una rivale meno bisognosa sarebbe stata preferibile", prosegue Condò nella sua analisi. Un passaggio che fotografa la delicatezza del momento: i felsinei arrivano al Maradona con appena un punto in classifica, ma proprio per questo rappresentano un banco di prova scomodo per un Napoli che non può più permettersi passi falsi.
Napoli, Condò e il nodo età: "Gruppo invecchiato da invertire"
"Ma per un gruppo invecchiato è questo l'andazzo da invertire: sentirsi bersagliati dalla sorte", conclude Condò. Un riferimento non casuale, che si lega al dato emerso proprio in queste ore sull'età media della formazione schierata da Allegri in Champions League contro l'Arsenal, la più alta dell'intera competizione: un elemento che, secondo l'editorialista del Corriere della Sera, pesa quanto e forse più della sfortuna nel calendario sul momento complicato vissuto dagli azzurri.
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