Olivera: "Napoli-Bologna è una finale", il peso emotivo della sfida dopo il ko con l'Arsenal

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Il terzino uruguaiano ai microfoni di TNT Mexico analizza la sconfitta in Champions League e lancia la carica per il match casalingo di domenica.

Le parole di Mathias Olivera fanno capire il peso emotivo della partita di domani nel mondo Napoli. Il mancino uruguaiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TNT Mexico al termine della gara persa contro l'Arsenal in Champions League allo stadio Maradona, parlando sia del match perso sia dell'importanza della sfida di domenica in campionato contro il Bologna. "Capisco la delusione dei tifosi, domenica col Bologna è una finale! Abbiamo lottato contro una squadra fortissima": queste dichiarazioni fanno capire il peso anche emotivo della partita di domani, come sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Olivera Napoli, l'analisi del ko con l'Arsenal: "Fatale il gol negli ultimi minuti"

Queste le parole complete di Mathias Olivera ai microfoni di TNT Mexico al fischio finale di Napoli-Arsenal: "Abbiamo lottato contro una squadra fortissima. Peccato aver preso gol negli ultimi minuti: è stato fatale per noi in termini di risultato finale. Capisco perfettamente la delusione dei tifosi. È ovvio, arriviamo da tre sconfitte consecutive ed è naturale che la gente sia delusa. Sono però sicuro che sapremo invertire la rotta. Domenica ci aspetta una vera e propria finale con il Bologna."

Olivera Napoli, obiettivi Champions e futuro: "La mia testa è solo qui"

Il terzino uruguaiano chiude ogni discorso sul possibile ritorno in Messico, ribadendo la piena concentrazione sul progetto azzurro. Sull'obiettivo del Napoli in Champions League, Olivera ha aggiunto: "Andare il più avanti possibile. Ce la giocheremo sempre in ogni competizione che andremo ad affrontare in questa stagione." Interrogato infine su un possibile futuro nel campionato messicano, il terzino ha chiuso ogni voce di mercato: "A Napoli sto bene, cerco di godermi questa esperienza. La mia testa è qui, alla prossima partita che dobbiamo vincere per cambiare il verso di questo inizio stagione."