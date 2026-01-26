Lang, spunta una clausola inedita nell'accordo col Galatasary: i dettagli

vedi letture

Lang al Galatasaray, spunta una clausola favorevole al Napoli. L’accordo tra Napoli e Galatasaray è stato definito sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni. Secondo quanto rivelato dal portale turco Fanatik, però, nell’intesa sarebbe presente una clausola aggiuntiva a vantaggio del club azzurro.

Nel dettaglio, qualora il Galatasaray decidesse di non riscattare Lang al termine della stagione, il costo complessivo del prestito salirebbe da 2 a 4 milioni di euro. In sostanza, l’esborso raddoppierebbe rispetto a quanto concordato inizialmente nel mese di gennaio, garantendo così un ulteriore introito al Napoli.