Condò sentenzia: "Il Napoli è fuori dal discorso Scudetto"
Il dato forte di questa 22ª giornata è comunque l’uscita del Napoli dal discorso scudetto. Questo è quanto scrive Paolo Condò nel suo editoriale per Il Corriere della Sera: "L’anno scorso lo vinse perché nel corso della stagione il distacco dall’inter non superò mai i tre punti (successe al primo turno e poi dalla giornata 29 alla 32), distanza colmabile in una sola gara come in effetti successe. Con la sconfitta di ieri è scivolato a meno 9, vale a dire tre partite piene, ed è un disavanzo che lascia poche speranze malgrado i rientri di Lukaku e Meret.
Il Napoli a Torino si è battuto per come ha potuto, con la dignità dei resilienti agli infortuni e l’impertinente freschezza di Vergara (nel frangente più duro, una bella rivelazione), ma per passare indenne l’avventura avrebbe avuto bisogno di una Juventus distratta, e questo con Spalletti non succede più. La Juve ha suonato rock dal primo minuto".
