Emergenza Napoli, Repubblica: "Ci sarà da lottare con le unghie per posto in Champions"

Il punteggio finale (3-0) a favore della Juventus è bugiardo e grida vendetta il doppio rigore negato al Napoli alla fine del primo tempo: falli netti subiti nella stessa azione da Hojlund e Vergara, su cui arbitro e Var hanno deciso inspiegabilmente di sorvolare. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica all'indomani del ko allo Stadium.

"Gli azzurri erano già sotto di un gol e stavano provando a reagire, nonostante l’handicap delle tantissime assenze. Ma a tradire la squadra di Antonio Conte - fischiato questa volta dai suoi ex tifosi - è stata anche la stanchezza: visto che per colpa dell’emergenza devono giocare sempre gli stessi. La resa di Torino era nell’aria e allontana in modo forse definitivo il sogno scudetto, con l’Inter fuggita a +9. D’ora in poi ci sarà da lottare con le unghie per un posto in zona Champions, un traguardo non scontato con l’infermeria sempre piena".