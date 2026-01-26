La moviola del CdS: “Al Napoli manca un rigore, anzi due...”

Insufficiente la partita di Mariani, insufficiente (con l’aggravante di avere le immagini) quella di Doveri, cui in VAR non va proprio giù. Così scrive nella sua moviola Il Corriere dello Sport: "Al Napoli manca un rigore - almeno - e c’è da discutere sulla gestione tecnica della partita, affatto uniforme. Vuoi non fischiare fallo di Thuram su Di Lorenzo sull’1-0? Vuoi forzare e considerare non punibili Bremer-Hojlund (clamoroso) e Kalulu-Vergara? Allora non fischi fallo (come negli altri due casi, il contatto c’è) di Vergara su Cambiaso. State pure tranquilli: giustifiche-ranno anche questa.

Manca un rigore al Napoli. Anzi.... due. E se vogliamo far passare Kalulu-Vergara sotto i raggi della nouvelle cuisine di Rocchi e considerarlo sotto la soglia della punibilità, resta difficile spiegare come due braccia attorno al corpo di un giocatore (la sinistra all’altezza del collo, la destra lo cintura sul fianco) come quelle di Bremer su Hojlund, passi inosservata. Domanda: stavolta niente moviola di Lissone? A volte c’è, a volte no. La chiamano credibilità".