De Bruyne o Lobotka regista? La scelta di Allegri per Monza

Monza-Napoli, Marianucci verso il debutto da titolare: Rrahmani non al meglio, Lobotka può rilevare Anguissa a centrocampo

A Monza qualcosa bisognerà inventarsi. Rrahmani è rientrato in gruppo ma è reduce dall’influenza, e la tentazione di far debuttare Marianucci, che sta bene, sta prendendo sempre più corpo. Una scelta che nasce dall’emergenza difensiva, con Badiashile e Spinazzola ai box e Buongiorno ancora lungodegente, e che potrebbe regalare al giovane difensore la prima da titolare in stagione. Allegri, anche se squalificato per la sfida, dovrà trovare l’equilibrio tra solidità e freschezza in una gara in cui il Monza, rivitalizzato da Juric, non va sottovalutato.

A centrocampo si cambia: Lobotka per Anguissa?

La formazione definitiva verrà fuori dalla rifinitura di stamattina, con qualche piccolo dubbio ancora da sciogliere. A centrocampo qualcuno dovrà riposare, forse Anguissa più di De Bruyne, per mettere dentro Lobotka, che sembra aver recuperato corsa e freschezza dopo le due panchine di fila. Una rotazione ragionata, pensata per dosare le energie in un calendario fittissimo, con la Juventus e il Porto subito dopo. A dare indicazioni più chiare sull’undici che scenderà in campo saranno le casacchine, anche se, come scrive la Gazzetta dello Sport, forse non basteranno a chiarire tutto. Le scelte del tecnico, dunque, restano in bilico fino all’ultimo.