Infortuni Alisson, Neres, Favasuli e Buongiorno: novità sui tempi di recupero

Napoli, tredici infortunati in avvio di stagione: Neres a metà novembre, Alisson dopo la sosta, Buongiorno a gennaio 2027

Il Napoli si ritrova al momento a fare i conti con la squalifica di Massimiliano Allegri e con numerosi infortuni. Sono ben tredici i giocatori che si sono dovuti fermare in questo inizio di stagione, un dato che racconta quanto sia stata complicata la prima parte dell’annata. La situazione costringe il tecnico, che dovrà seguire dalla tribuna una parte del tour de force, a ridisegnare continuamente la formazione, con rotazioni sempre più ridotte e la necessità di affidarsi ai giovani.

Neres e Alisson Santos: i tempi di recupero

A fare il punto sugli indisponibili è il Corriere del Mezzogiorno. David Neres è fermo per una lesione al muscolo semimembranoso destro e il suo rientro è stimato per metà novembre. Alisson Santos, out per una lesione al bicipite femorale sinistro, dovrebbe tornare subito dopo la sosta. Due assenze che pesano sul reparto offensivo, già costretto a fare i conti con la ricerca di un vice Højlund affidabile, e che riducono le alternative a disposizione di Allegri in un calendario con Monza, Juventus, Porto e Lazio.

Favasuli e Buongiorno: lo stop più lungo

Più lunghi i tempi per altri due giocatori. Costantino Favasuli, vittima di una lesione al retto femorale destro, ha un rientro previsto a inizio dicembre, mentre Alessandro Buongiorno, reduce da un’operazione al menisco del ginocchio destro, dovrebbe tornare per l’inizio di gennaio 2027. Per la difesa azzurra, che ha subito altri stop come quelli di Badiashile e Spinazzola, sono assenze importanti, che impongono pazienza e gestione attenta dei recuperi per evitare ricadute.