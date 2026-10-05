La Champions entra nel vivo: le prossime tappe del Napoli
Il Napoli è chiamato a cambiare passo anche in Champions League. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Arsenal, gli azzurri sono ancora fermi a zero punti e la trasferta contro il Villarreal del 13 ottobre rappresenterà il primo snodo importante del cammino europeo della squadra di Massimiliano Allegri.
Come sottolinea Il Corriere dello Sport, "inizierà dal Villarreal, il 13 ottobre, il vero cammino del Napoli nella fase campionato", con sette partite e ventuno punti ancora a disposizione per provare a conquistare almeno l'accesso ai playoff.
Napoli in Champions League, la corsa ai playoff riparte dal Villarreal
Il quotidiano indica anche la possibile quota da raggiungere: "Dodici i punti necessari per superare il primo turno", un traguardo che imporrebbe agli azzurri di trovare continuità dopo il passo falso iniziale.
Il calendario proporrà subito altri appuntamenti delicati. Dopo Villarreal, il Napoli tornerà al Maradona il 20 ottobre contro il Bodø/Glimt, prima della trasferta del 4 novembre sul campo del Porto di Farioli. Un percorso senza margini per distrazioni: "Ma è la Champions, questa, e nessuna partita è facile".
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