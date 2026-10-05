Allegri lavora a nuove soluzioni per il Frosinone: le possibili scelte tattiche
La Repubblica fa il punto sulle possibili scelte tattiche di Massimiliano Allegri, pronto a valutare nuove soluzioni per il suo Napoli. Durante la sosta il tecnico ha lavorato con insistenza sulla difesa a tre a Castel Volturno, senza però abbandonare l'ipotesi di proseguire con il 4-2-3-1. Al di là del modulo, saranno soprattutto l'interpretazione, l'atteggiamento e la capacità dei singoli di esprimere al meglio le proprie caratteristiche a fare la differenza.
Napoli, Allegri tra difesa a tre e 4-2-3-1: le possibili scelte tattiche
Ad Allegri il compito di restituire equilibrio e qualità a una squadra chiamata a cambiare passo. Dalle Nazionali torneranno giocatori importanti come Hojlund, De Bruyne e un Vergara in crescita, elementi che dovranno essere messi nelle condizioni ideali per incidere. Il 4-2-3-1 potrebbe consentire ad Allegri di schierarli contemporaneamente, disegnando così un Napoli sempre più camaleontico.
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