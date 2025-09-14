Che dominio! Gazzetta: "Napoli superiore a un anno fa, distanza col City è molto meno"

Il Napoli vince a Firenze e resta a punteggio pieno in classifica. Una vera e propria prova di forza degli azzurri su un campo difficile come quello dei viola. Lo evidenzia anche La Gazzetta dello Sport: "Una strana coppia in testa per una notte e non è di sicuro il Napoli la sorpresa. Chissà chi lo fermerà in questo campionato, ora scopriamo la distanza dal City in Champions: potrebbe essere meno di quanto s’immagini. Il Napoli è diverso dall’anno scorso, è superiore e consapevole della sua forza, ha mille soluzioni e una manovra che sfugge a qualsiasi classificazione.

Conte chiedeva risposte, la prima c’è già: Hojlund è un indemoniato, è quello che serviva. Debutto con gol e una serie di strappi a velocità prepotente contro i quali la Fiorentina non trova contromisure: impatto devastante, sembra di rivedere l’Hojlund dell’Atalanta volato allo United per quasi ottanta milioni. In Premier non incantava, qui è già il migliore. In attesa di spiegazioni economico-sociologiche, una ragione potrebbe essere Conte".