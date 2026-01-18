Come stanno Elmas, Rrahmani e Politano? Per Gazzetta filtra ottimismo: le ultime

vedi letture

La lista degli infortunati in casa Napoli continua ad allungarsi. Nell’1-0 sul Sassuolo si sono fermati anche Elmas, Rrahmani e Politano, costringendo lo staff a nuove valutazioni cliniche. Un’emergenza che si somma all’assenza di Neres, ancora alle prese con il percorso riabilitativo.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, Elmas ha giocato influenzato ed è uscito dopo un colpo alla testa, mentre Rrahmani e Politano hanno chiuso stremati. In attesa degli esami, però, filtra un cauto ottimismo: per il difensore si parla di un semplice risentimento muscolare, mentre per l’esterno solo di affaticamento. Conte incrocia le dita.