Come stanno Elmas, Rrahmani e Politano? Per Gazzetta filtra ottimismo: le ultime
TuttoNapoli.net
La lista degli infortunati in casa Napoli continua ad allungarsi. Nell’1-0 sul Sassuolo si sono fermati anche Elmas, Rrahmani e Politano, costringendo lo staff a nuove valutazioni cliniche. Un’emergenza che si somma all’assenza di Neres, ancora alle prese con il percorso riabilitativo.
Come racconta La Gazzetta dello Sport, Elmas ha giocato influenzato ed è uscito dopo un colpo alla testa, mentre Rrahmani e Politano hanno chiuso stremati. In attesa degli esami, però, filtra un cauto ottimismo: per il difensore si parla di un semplice risentimento muscolare, mentre per l’esterno solo di affaticamento. Conte incrocia le dita.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: Lobotka decisivo, che Vergara! Mazzocchi con garra di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: l’inquietante ‘Chiedetelo al dottore’ di Conte, la sconvolgente richiesta alla società e il top player a gennaio
Arturo MinerviniDa 0 a 10: gli 80 min bruciati, la sostituzione misteriosa, il mezzo scudetto degli ingiocabili e la guerra ascellare del Var
Antonio NotoLiveStellini in conferenza. "Dobbiamo essere grati a questi ragazzi, da mesi giocano sempre gli stessi. Su Neres..."
Davide BarattoTuttonapoliInter-Napoli, le probabili formazioni: la scelta di Conte sul sostituto di Neres
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com