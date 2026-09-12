Como, Adani: "Un club sta facendo qualcosa di anomalo per il calcio italiano"

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L'ex difensore ed opinionista analizza sul Corriere della Sera il percorso del club lariano guidato da Cesc Fabregas, definendolo un modello in Europa.

Daniele Adani, ex difensore di Brescia e Inter e commentatore televisivo, sulle pagine del Corriere della Sera analizza il momento attuale del calcio in Serie A, soffermandosi in particolare sul percorso del Como. "C'è una frase, pronunciata da Mirwan Suwarso, che qualifica in pieno il percorso del Como di questi anni. Il presidente, ai microfoni di una tv spagnola, ha detto: 'Cesc Fabregas è stato per noi quello che Johann Cruyff è stato per il Barcellona'."

Como Fabregas, il presidente Suwarso: "Ci ha insegnato a sognare in grande"

Il presidente del Como ha poi aggiunto, sempre secondo quanto riportato da Adani: "Penso che la cosa più importante sia che Cesc ci ha insegnato a credere e a sognare in grande." Un concetto che, secondo l'opinionista, racchiude l'essenza di una crescita costruita sulla capacità di ascoltare, credere in un'idea e circondarsi di dirigenti, a partire da Charly Ludi, capaci di supportarla e stimolarla ogni giorno.

Como modello in Europa, Adani: "Anomalia che in Italia genererà invidia"

Una rivoluzione e una chiara anomalia per il calcio italiano, sottolinea Adani, ma perfettamente in linea con una proposta di gioco che oggi rappresenta un modello in Europa. "Quello che sta facendo il Como non ha niente di ordinario, ma è talmente anomalo che, in Italia, soprattutto per invidia, arriveranno a pretendere scudetto e chissà quale traguardo in Champions", conclude l'opinionista nella sua analisi sul Corriere della Sera.