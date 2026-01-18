Corbo su Repubblica: "ADL furibondo per gli acquisti estivi! Partita caccia al colpevole"

Aurelio De Laurentiis viene descritto come furibondo per l'ultima sessione di calciomercato. A scriverlo è Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica: "Era giá cominciata la grande fuga dalla realtà, con le voci che si rincorrevano a futura memoria. La più diffusa, presidente furibondo per gli acquisti che davvero non hanno migliorato il Napoli.

Tredici l'anno scorso, 9 in estate, circa 300 millioni in uscita, per metă compensati dagli addii al fragoroso bomber Osimhen e al raffinato Kvara. Se il mercato si rivela a metà stagione infruttuoso è cominciata la caccia al colpevole. Si è cercato l'anello debole di una catena d'acciaio".