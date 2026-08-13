De Bruyne sorride: distante l'intervista estiva dopo l'arrivo di Allegri

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L'approfondimento de La Gazzetta dello Sport mettono in luce il ritrovato entusiasmo di Kevin De Bruyne, autentico perno del nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri.

L'intesa tra il fuoriclasse belga e il tecnico livornese è già evidente nei dettagli: il quotidiano rosa evidenzia come il dialogo e i sorrisi a bordo campo abbiano aperto la strada a una prestazione d'impatto al momento dell'ingresso in campo. Il piano di Allegri è chiaro: fare di De Bruyne il faro assoluto del gioco azzurro per qualità, leadership e fantasia, riproponendo quell'impatto carismatico e tattico che Luka Modrić ha garantito nella passata stagione al Milan.

L'intervista scettica rilasciata prima dei Mondiali sul suo futuro a Napoli appare ormai un ricordo superato. Nel nuovo scacchiere tattico, Allegri ha concesso al belga massima libertà d'azione sulla trequarti, sgravandolo dai compiti di copertura e avvicinandolo alla porta avversaria per permettergli di tornare a divertirsi e a fare la differenza.