Infortunio Vergara: le sue condizioni e i tempi di recupero

Infortunio Vergara: le sue condizioni e i tempi di recuperoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Come riporta il Corriere dello Sport, l'amichevole contro l'Aris Salonicco (vinta dal Napoli per 6-2) ha lasciato in dote un pizzico di apprensione per le condizioni di Antonio Vergara. Entrato nella ripresa, il centrocampista classe 2003 è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli 27 minuti di gioco, lasciando il posto al giovane Garofalo.

All'origine del cambio non c'è una scelta tattica, ma il riacutizzarsi di una dolorosa contusione alla tibia sinistra. La situazione verrà monitorata attentamente nelle prossime ore attraverso controlli ed esami strumentali per capire l'entità dell'infiammazione e valutare i reali tempi di recupero in vista del via ufficiale della stagione.