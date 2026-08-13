Infortunio Vergara: le sue condizioni e i tempi di recupero
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Come riporta il Corriere dello Sport, l'amichevole contro l'Aris Salonicco (vinta dal Napoli per 6-2) ha lasciato in dote un pizzico di apprensione per le condizioni di Antonio Vergara. Entrato nella ripresa, il centrocampista classe 2003 è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo soli 27 minuti di gioco, lasciando il posto al giovane Garofalo.
All'origine del cambio non c'è una scelta tattica, ma il riacutizzarsi di una dolorosa contusione alla tibia sinistra. La situazione verrà monitorata attentamente nelle prossime ore attraverso controlli ed esami strumentali per capire l'entità dell'infiammazione e valutare i reali tempi di recupero in vista del via ufficiale della stagione.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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