Emergenza infortuni, Repubblica: non c'è più l'alibi della preparazione di Conte

L'infermeria del Napoli resta affollata anche con Allegri e la sosta per le nazionali non ha aiutato. Il tecnico prepara il Frosinone con una rosa rimaneggiata.

Gli infortuni continuano a rappresentare uno dei principali ostacoli nell'avvio di stagione del Napoli. La lunga pausa per le nazionali, anziché permettere a Massimiliano Allegri di recuperare definitivamente gli indisponibili, ha portato nuovi problemi e il tecnico si avvicina alla sfida di sabato contro il Frosinone con diverse assenze. Una situazione che richiama inevitabilmente quanto accaduto nella scorsa stagione, quando il numero elevato di stop aveva accompagnato per mesi il lavoro di Antonio Conte.

Repubblica: "Stavolta non c'è l'alibi della vituperata preparazione di Conte"

Sul tema si sofferma La Repubblica, che sottolinea come il problema sia rimasto anche dopo il cambio in panchina: "È il sinistro deja vu della passata stagione e stavolta non c’è nemmeno l’alibi della vituperata preparazione fisica di Antonio Conte, visto che un anno dopo l’infermeria del Napoli continua a essere affollata come la metropolitana all’ora di punta". Anche Allegri, dunque, è costretto a convivere con un'emergenza che si è ulteriormente complicata durante la sosta, proprio alla vigilia della ripresa del campionato.