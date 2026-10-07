Centro sportivo a Qualiano, ADL incontra sindaco e proprietari: le ultime

Il Napoli accelera per la nuova casa del club. De Laurentiis ha incontrato i proprietari dei terreni individuati a Qualiano e il sindaco De Leonardis

Non soltanto il confronto con Massimiliano Allegri e Giovanni Manna durante la visita di lunedì a Castel Volturno. La presenza in Campania di Aurelio De Laurentiis è legata anche al progetto per il nuovo centro sportivo del Napoli. Come rivela Il Mattino, nelle ultime 48 ore il presidente ha incontrato personalmente i proprietari dei terreni individuati da circa un anno nell'area di Qualiano e il sindaco Raffaele De Leonardis, favorevole all'operazione e impegnato ad accompagnare il club nella trattativa. Il negoziato viene descritto come complesso ma già in fase avanzata, con la speranza di compiere ulteriori passi avanti nelle prossime settimane.

Centro sportivo Napoli, restano nodi tecnici ed economici

L'accordo non è ancora stato raggiunto: rimangono alcuni aspetti tecnici da sistemare e soprattutto una distanza economica da colmare tra le parti. L'obiettivo resta però quello di trovare un'intesa che possa soddisfare tutti. Il progetto consentirebbe anche di riqualificare l'area alle spalle dello stadio Santo Stefano di Qualiano. All'incontro ha partecipato inoltre Bruno Discepolo, ex assessore all'Urbanistica di Napoli, che sta affiancando De Laurentiis nella ricerca della nuova casa azzurra. Qualiano prende dunque sempre più quota come possibile sede del futuro centro sportivo, un progetto con cui il Napoli punta a risolvere definitivamente una questione aperta da oltre vent'anni.