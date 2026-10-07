Euro 2032, non solo il Maradona: Regione ne sblocca altri 139mln per candidatura Salerno

Il finanziamento del Cipess è stato confermato dopo la rimodulazione dell'Accordo per la coesione con la Regione Campania.

Passo avanti fondamentale per la candidatura di Napoli a Euro 2032 e per il futuro dello stadio Diego Armando Maradona. Come scrive Il Mattino, il Cipess, Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ha approvato una delibera complessiva da 289 milioni di euro destinata agli impianti campani: 150 milioni andranno al Maradona, mentre 139 milioni saranno destinati agli interventi sugli stadi Arechi e Volpe di Salerno.

Restyling Maradona da oltre 200 milioni

Per l'impianto di Fuorigrotta la copertura finanziaria arriva così a 200 milioni, considerando anche i 50 milioni messi a disposizione dal Comune di Napoli. A questi si aggiungono le risorse già impiegate dall'amministrazione comunale per la progettazione. Il finanziamento del Cipess è stato confermato dopo la rimodulazione dell'Accordo per la coesione con la Regione Campania.