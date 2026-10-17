Nuovo format Coppa Italia 2027-28: si va verso il modello inglese, più spazio alle piccole

La Lega Serie A lavora a una Coppa Italia più aperta per dare alle realtà minori la possibilità di sognare in grande, con il torneo che potrebbe cambiare

Una Coppa Italia stile inglese: è questa l’idea che potrebbe prendere davvero corpo a partire dall’edizione 2027-28. Secondo quanto scrive stamattina Repubblica, l’obiettivo è modificare il torneo e renderlo più aperto alle piccole realtà, offrendo loro la possibilità di sognare in grande.

Coppa Italia, il nodo dei diritti tv: scade a fine stagione il contratto da 58 milioni con Mediaset

A fine stagione scadrà il contratto da 58 milioni di euro annui con Mediaset, titolare dei diritti tv dell’ultimo quinquennio. Un accordo che la Lega calcio, riunitasi ieri in assemblea, spera di riscrivere al rialzo. La revisione del format passa dunque anche dalla necessità di rendere il prodotto più appetibile sul mercato televisivo.

Coppa Italia, tre format nel nuovo bando di dicembre: dalle 44 alle 72 squadre

A dicembre uscirà un nuovo bando che proporrà tre format. Il primo sarà identico a quello attuale, con 44 squadre: 20 dalla Serie A, 20 dalla Serie B e 4 dalla Serie C. Il secondo prevede 56 squadre, di cui 16 provenienti dalla C. Il terzo ne conta 72, tra le quali ben 32 della Lega Pro. Andare oltre nei numeri, precisa il quotidiano, era impossibile per non ingolfare troppo il calendario.