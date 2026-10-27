Infortunio Spinazzola: la previsione sui tempi di recupero

Napoli, nuovo infortunio per Spinazzola: lesione di basso grado al bicipite femorale, stop di almeno 20 giorni

Sul fronte degli infortuni arrivano altre brutte notizie in casa Napoli. Nel corso dei minuti finali del match contro la Roma, l’esterno sinistro Leonardo Spinazzola ha accusato un risentimento muscolare. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, un problema che costringe il giocatore a fermarsi proprio in un periodo di calendario fittissimo. Per Allegri si tratta di una nuova tegola in difesa, già alle prese con le assenze di Buongiorno e Badiashile, e con la necessità di affidarsi a soluzioni alternative sulla fascia sinistra.

Stop di almeno 20 giorni: le partite che salterà

Come racconta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Spinazzola dovrà stare fermo per almeno 20 giorni. Un’assenza che coinvolge una parte importante del tour de force, con Monza, Juventus, Porto e Lazio all’orizzonte. Sulla corsia mancina il tecnico potrà contare su Olivera, tornato a pieno regime dopo i problemi fisici, ma le rotazioni si riducono ulteriormente. Il Napoli, dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e la sfida con la Roma, deve dunque fare i conti con un’infermeria sempre più affollata, che richiede gestione attenta delle energie e il contributo dei giovani del vivaio, in una fase in cui ogni scelta può pesare sulla corsa europea e sulla classifica.