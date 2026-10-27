Trasferta lampo a Monza? L'ultima idea del club: partenza e ritorno in un giorno

Napoli a Monza con viaggio lampo: partenza e rientro nel giorno della gara, poi Juve e volo da Torino a Oporto

La trasferta del Napoli a Monza durerà un solo giorno: partenza e rientro nel giorno della partita. La squadra, contrariamente a quanto accaduto finora, non raggiungerà oggi la Brianza in vista della sfida di domani, in programma alle 20:45. C’è infatti la possibilità di fare tutto in giornata, senza trascorrere in hotel anche la vigilia. Una soluzione che permette al gruppo di risparmiare tempo e di concentrare il lavoro a Castel Volturno in un periodo in cui il calendario non concede tregua e l’infermeria resta affollata.

Il viaggio lampo e il calendario in sequenza

Non si tratta di un programma singolare, ma di un’abitudine consolidata per tanti grandi club, e lo stesso Allegri in passato ha optato per il viaggio lampo. In questo caso, tra l’altro, hanno pesato anche le prossime trasferte. Il Napoli giocherà domenica con la Juventus allo Stadium e lunedì volerà da Torino verso Oporto, dove mercoledì sfiderà il Porto in Champions League. Una serie di spostamenti ravvicinati che richiede un’organizzazione precisa e che consente di non appesantire ulteriormente le energie di una rosa chiamata a un tour de force.

Capodichino chiuso: una scelta obbligata

La decisione, spiegano, è stata in parte obbligata dalla chiusura dell’aeroporto di Capodichino, che rende impossibile il consueto rientro a Napoli tra una partita e l’altra. Gli azzurri dovranno quindi adattarsi a una logistica complessa, con il rientro dal Piemonte che non sarà in Campania ma direttamente in Portogallo. Un dettaglio organizzativo che può incidere sulla gestione degli allenamenti e sul recupero fisico, e che lo staff è chiamato a gestire con la massima attenzione, in un periodo in cui ogni margine conta. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.