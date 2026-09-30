"Giocherebbe ovunque pur di ritrovare continuità": Vergara cerca spazio con Allegri

Antonio Vergara è pronto a mettersi a disposizione del Napoli e di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritrovare quella continuità che gli aveva permesso di mettersi in evidenza nella passata stagione. La sua capacità di ricoprire più posizioni potrebbe diventare una risorsa importante nelle scelte del tecnico azzurro. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il giovane centrocampista offensivo sarebbe disposto ad adattarsi a qualsiasi ruolo pur di trovare maggiore spazio: "Giocherebbe ovunque, Vergara, pur di ritrovare continuità".

Vergara cerca spazio nel Napoli: la duttilità può essere la sua arma in più

Nella scorsa stagione, con Antonio Conte in panchina, Vergara era stato utilizzato anche come esterno destro alle spalle di Hojlund, interpretando di fatto il ruolo di trequartista aggiunto. Una posizione che gli aveva consentito di sfruttare gli spazi creati dai movimenti dell'attaccante danese. Il quotidiano ricorda infatti come Vergara, "affondando nello spazio che Rasmus procurava alle sue spalle", fosse riuscito progressivamente a conquistare la fiducia dell'ambiente. Le sue prestazioni e i gol realizzati avevano poi accompagnato la crescita del talento azzurro fino al rinnovo di contratto con il Napoli. Adesso la missione è tornare protagonista, sfruttando proprio duttilità e disponibilità tattica per convincere Allegri a concedergli maggiore spazio.