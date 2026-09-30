Una buona notizia per Allegri: Spinazzola verso il pieno recupero

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno e Massimiliano Allegri può approfittare di questi giorni per lavorare con i calciatori a disposizione, mantenendo allo stesso tempo un contatto costante con lo staff medico per conoscere i tempi di recupero degli infortunati. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro "osserva quelli che ha e ascolta il medico per sapere quando invece riavrà i suoi infortunati". Le indicazioni più incoraggianti riguardano soprattutto Marianucci e Spinazzola.

Napoli, Allegri aspetta gli infortunati: Marianucci migliora, Spinazzola quasi pronto

Il difensore sta mostrando importanti progressi e, secondo il quotidiano, "sta assai meglio Marianucci, che spera di farcela entro le prossime tre settimane". Sensazioni positive anche per Spinazzola, che "si sente quasi pronto" e potrebbe dunque avvicinarsi al ritorno a disposizione.

Per gli altri giocatori fermi ai box servirà invece ancora pazienza. Le loro condizioni continueranno a essere monitorate giorno dopo giorno, con Allegri che attende segnali positivi dall'infermeria per recuperare progressivamente uomini e alternative.