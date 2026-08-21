Genoa-Napoli, chi resta a casa? Le ultime sui progressi di Beukema

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La lista degli indisponibili in casa Napoli per la trasferta di Genova è ormai definita: Buongiorno, Marianucci, Neres e Beukema non saranno a disposizione di Allegri per l'esordio in campionato. Per gli ultimi due, però, l'assenza dovrebbe limitarsi a questo primo turno: l'obiettivo dichiarato è il rientro per la seconda giornata, in programma il 30 agosto contro il Como.

Beukema accelera i tempi di recupero

Secondo il Corriere dello Sport, il difensore olandese ha aumentato progressivamente i carichi di lavoro dopo il percorso personalizzato seguito per la patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille. Un problema che lo ha tenuto ai margini del gruppo, ma che ora sembra sotto controllo: in settimana Beukema ha infatti ripreso ad allenarsi con i compagni, un segnale incoraggiante in vista del match con il Como.

Un reparto arretrato da ricostruire

L'assenza contemporanea di Buongiorno, Marianucci e Beukema lascia Allegri con poche alternative al centro della difesa per la trasferta di Marassi: al momento restano a disposizione praticamente solo Rrahmani e Rafa Marin, con il neo-arrivato Badiashile che potrebbe essere aggregato solo per respirare l'aria del debutto stagionale. Una situazione che rende ancora più delicato l'avvio di campionato, in attesa che il reparto torni gradualmente al completo già dalla sfida con il Como.