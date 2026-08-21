Prima pagina Napoli-Gabriel Jesus, Corriere dello Sport: "Passo avanti!"

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La prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 21 agosto 2026

"Gabriel Jesus, passo avanti", titola in taglio alto la prima pagina del Corriere dello Sport di venerdì 21 agosto 2026 alla vigilia del campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, Mikel Arteta avrebbe di fatto sbloccato la situazione in casa Arsenal, aprendo alla cessione sia di Gabriel Jesus sia di Gabriel Martinelli, quest'ultimo seguito con interesse dall'Al-Hilal. Per il Napoli si tratterebbe di un'opportunità concreta: il ds Giovanni Manna avrebbe registrato la prima, vera manifestazione d'interesse per il centravanti brasiliano. Serve però la partenza di Lucca, per il quale si sarebbe fatto sotto il Trabzonspor, pronto a sondare il terreno con il club turco, oppure la cessione di Noa Lang.

Il resto della prima pagina: Serie A al via e il caso Milan

L'apertura della prima pagina è dedicata però al Milan: "Diavolo d'un Cardinale", con Jorge Mendes chiamato a piazzare Rafael Leao e a gestire le uscite di Fofana, Tomori e Nkunku, mentre si attende l'esordio di Amorim in panchina, domani a Torino, con ancora diversi nodi da sciogliere, compreso quello di Gimenez. In taglio basso anche il pareggio per 0-0 dell'Atalanta con l'Hapoel Tel Aviv che complica i piani.