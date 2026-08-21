Prima pagina Anche la Juventus su Zirkzee, Gazzetta: "Largo ai nuovi, pronti due colpi"

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La prima pagina della Gazzetta dello Sport di venerdì 21 agosto 2026

"Juve, largo ai nuovi", la prima pagina della Gazzetta dello Sport di venerdì 21 agosto apre con il gran finale di mercato bianconero. La Vecchia Signora, si legge in prima pagina, non si ferma e prepara due nuovi innesti: Franck Kessié (29) e Joshua Zirkzee (25) hanno fretta di chiudere. Cresce anche il pressing per due uscite in prestito, quelle di Koopmeiners e David, segno di una Juventus che vuole rimodellare in profondità la rosa nelle ultime battute di mercato.

Inter "extralarge": Benítez mette il Napoli tra le grandi

Spazio importante anche all'Inter, definita "extralarge" dalla Rosea per la profondità della rosa a disposizione di Chivu. Ma è il contenuto delle dichiarazioni raccolte a colpire per la prospettiva Napoli: secondo Rafa Benítez, l'Inter di Chivu resta la favorita per lo scudetto, ma subito dopo, nelle valutazioni dell'ex tecnico azzurro, c'è proprio il Napoli tra le squadre da tenere in considerazione per la corsa al titolo. Sulla stessa linea anche Fabio Capello, che vede la squadra nerazzurra tra le prime otto d'Europa in ottica Champions League. Altre news: sul fronte Atalanta, invece, si registra un avvio in salita in Conference League, con la squadra di Sarri fermata sullo 0-0 dall'Hapoel e ancora a caccia della qualificazione.