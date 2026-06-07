Gp Montecarlo, anche Allegri presente nel Principato per la Formula 1

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Allegri a Monte Carlo: il futuro tecnico del Napoli segue la Formula 1.

In attesa di completare l'iter che lo porterà ufficialmente sulla panchina del Napoli, Massimiliano Allegri si concede qualche giorno di relax lontano dai riflettori del mercato. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico toscano si trova nel Principato di Monaco, dove assisterà dal vivo al celebre Gran Premio di Formula 1 di Monte Carlo. Un'occasione per staccare momentaneamente dalle questioni contrattuali che lo legano ancora al Milan e che stanno ritardando l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro.

Allegri e la Formula 1: una passione che viene da lontano

L'interesse di Allegri per il mondo dei motori non è certo una novità. Già nel 2019 l'allenatore aveva fatto visita al circuito di Monza in occasione del Gran Premio d'Italia, raccontando come la passione per la Formula 1 fosse nata anche grazie al figlio. In quell'occasione dichiarò: "Mio figlio è appassionato, ma anche a me piacciono le corse automobilistiche. Sono qui per tifare Ferrari". Negli anni successivi il tecnico è stato avvistato più volte nell'ambiente della Formula 1, fino alla cena con Toto Wolff, team principal della Mercedes. In attesa di iniziare la sua nuova avventura a Napoli, Allegri si gode dunque uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario automobilistico mondiale.