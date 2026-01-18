Grave emergenza in Champions: Napoli a Copenaghen con fino a 9 indisponibili!

La trasferta di Champions in Danimarca si avvicina e l’allarme infortuni non si placa. Per Copenaghen-Napoli, in programma martedì, Antonio Conte rischia di presentarsi con una rosa decimata: secondo La Repubblica, i possibili indisponibili sono saliti addirittura a nove.

Ai lungodegenti si sono aggiunti anche Rrahmani e Politano, da valutare, e restano in forte dubbio Neres, atteso oggi a Castel Volturno per una valutazione, ed Elmas, uscito in stato confusionale nell’ultima partita. De Bruyne, Lukaku, Anguissa, Gilmour e Meret completano la lista degli assenti. Una vera prova di sopravvivenza per il Napoli, chiamato a difendere il proprio futuro europeo con l’infermeria piena.

LA LISTA DEGLI INFORTUNATI (CERTI E PROBABILI)

De Bruyne

Lukaku

Anguissa

Gilmour

Meret

Rrahmani

Politano

Neres

Elmas