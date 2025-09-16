Haaland rimpianto clamoroso, Cds: "Nel 2020 era a un passo del Napoli"

Rimpianto Haaland per il Napoli. Acquisto vicino, a un passo, poi saltato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola presentando la sfida di giovedì all'Etihad per la prima della fase campionato di Champions League. "Il Napoli, proprio nel 2020, arrivò a un passo dal suo acquisto, ma alla fine scelse il Borussia. Giuntoli incontrò il padre, pare che abbiano anche passeggiato sul Lungomare, tra i club era fatta. Lui aveva 19 anni, quasi 20: un rimpianto clamoroso".

Haaland è diventato grande proprio al Borussia e poi ha continuato a segnare gol a grappoli durante la sua avventura inglese e ora si prepara a sfidare di nuovo gli azzurri giovedì all'Etihad per l'esordio europeo. Contro ci sarà Hojlund con cui fino a pochi mesi fa viveva l'attesa per il derby inglese. Sfida tra bomber, il duello nel duello.