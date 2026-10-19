Allegri non ha diretto l'allenamento del lunedì: il motivo

Massimiliano Allegri è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri a Castel Volturno a causa di uno stato influenzale

Massimiliano Allegri è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri a Castel Volturno a causa di uno stato influenzale. Come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro dovrebbe tornare regolarmente alla guida della squadra già nella giornata di oggi, in un momento particolarmente delicato della stagione.

Allegri fermato dall'influenza: salta l'allenamento a Castel Volturno

Il quotidiano scrive: "Cosa avrebbe potuto peggiorare il weekend di Allegri? Un'influenza che puntuale è arrivata costringendolo a saltare l'allenamento di ieri. Max è forte e tornerà in sella oggi".