Allegri non ha diretto l'allenamento del lunedì: il motivo
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Massimiliano Allegri è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri a Castel Volturno a causa di uno stato influenzale
Massimiliano Allegri è stato costretto a saltare l'allenamento di ieri a Castel Volturno a causa di uno stato influenzale. Come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico azzurro dovrebbe tornare regolarmente alla guida della squadra già nella giornata di oggi, in un momento particolarmente delicato della stagione.
Allegri fermato dall'influenza: salta l'allenamento a Castel Volturno
Il quotidiano scrive: "Cosa avrebbe potuto peggiorare il weekend di Allegri? Un'influenza che puntuale è arrivata costringendolo a saltare l'allenamento di ieri. Max è forte e tornerà in sella oggi".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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