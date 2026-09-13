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Juventus in piena emergenza, Tuttosport: "Oltre tutto e Spalletti rifiuta gli alibi"

Juventus in piena emergenza, Tuttosport: "Oltre tutto e Spalletti rifiuta gli alibi"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:40Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net
La prima pagina del quotidiano sportivo Tuttosport di domenica 13 settembre 2026

"La Juve oltre tutto"; titola il quotidiano torinese Tuttosport quest'oggi, domenica 13 settembre 2026, per presentare la sfida dei bianconeri contro il Sassuolo, riferendosi alle parole di Spalletti che deve fare i conti con un'emergenza totale. Il tecnico però rifiuta ogni alibi e carica Douglas e Koopmeiners.  "Clamoroso Moreira", il titolo in taglio alto sulla rimonta del Milan sulla Lazio che conduceva 2-0. Di seguito la prima pagina integrale