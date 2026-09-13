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Verso il Bologna, Corriere dello Sport: "PoliNapoli per Allegri"
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La prima pagina del Corriere dello Sport del 13 settembre
"PoliNapoli per Allegri" il titolo in taglio basso del Corriere dello Sport verso la gara contro il Bologna al Maradona. Senza Alisson, McT ed Anguissa, Max si aspetta altri gol da Politano. Tedesco invece senza Dovbyk, punta tutto su Piccoli.
"Amoreira" è l'apertura invece, dedicata alla doppietta di Moreira per la rimonta del Milan sulla Lazio. "Sua altezza Woltemade", invece il box per la Juventus che affronta il Sassuolo in un match da non fallire.
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