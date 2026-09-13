Prima pagina

Allegri al bivio, Gazzetta dello Sport: "Ma non cambia schemi e squadra"

Allegri al bivio, Gazzetta dello Sport: "Ma non cambia schemi e squadra"
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net
La prima pagina della Gazzetta dello Sport del 13 settembre 2026

"Il salva Milan", apre così la Gazzetta dello Sport per raccontare di Moreira che con la sua doppietta rimonta la Lazio. Gattuso domina, poi i cambi e lo show del belga per il 2-2 finale. Di spalla invece spazio al Napoli: "Max già al bivio però non cambia schemi e squadra". C'è spazio anche per la Juventus attesa dal Sassuolo: "Spalletti ci prova con sette nuovi, ma niente alibi". Di seguito la prima pagina integrale