Allegri non può sbagliare, Gazzetta: "Il tempo delle chiacchiere è già finito"

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Il quotidiano analizza il momento delicato degli azzurri, chiamati a una svolta immediata dopo un avvio di stagione amaro.

Il tempo delle chiacchiere è già finito in casa Napoli, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Un giudizio netto sul momento della squadra di Massimiliano Allegri, arrivato dopo un avvio di stagione che il quotidiano definisce amaro e anche abbastanza sfortunato, ma che ormai richiede una risposta immediata sul campo.

Allegri Napoli, l'eredità di Conte: "L'unico che poteva raccoglierla"

Sulla panchina azzurra c'è Massimiliano Allegri, l'allenatore più vincente nella storia della Serie A tra quelli ancora in attività: "L'unico che poteva raccogliere la pesantissima eredità di Antonio Conte. Massimiliano Allegri predica calma e fiducia, convinto di poter rimettere in fretta il suo Napoli in carreggiata. Però serve svoltare immediatamente, dopo un avvio amaro e anche abbastanza sfortunato."

Napoli, la Gazzetta boccia le prestazioni: "Mai dato la sensazione di poter vincere"

"Però sia contro il Como in campionato, sia in Champions contro l'Arsenal, il Napoli non ha mai dato la sensazione di poter vincere. E il doppio vantaggio dilapidato in casa dell'Inter è stato comunque un segnale di fragilità", conclude l'analisi della Gazzetta dello Sport, che fotografa così un avvio di stagione fatto più di difficoltà che di certezze per la squadra azzurra.