Addio De Bruyne può finanziare il rinnovo di McTominay: l'ipotesi
Il futuro di Kevin De Bruyne potrebbe intrecciarsi direttamente con quello di Scott McTominay. Come riferisce Il Mattino, il centrocampista belga potrebbe lasciare il Napoli già nella sessione invernale di mercato, qualora si verificassero le condizioni favorevoli per una separazione. Un'eventuale partenza dell'ex Manchester City consentirebbe al club azzurro di alleggerire sensibilmente il monte ingaggi, liberando risorse da destinare al rinnovo di McTominay. "Le cifre del suo stipendio potrebbero essere reinvestite anche sul nuovo contratto di Scott", scrive il quotidiano.
Il possibile addio del belga a gennaio libererebbe risorse per blindare lo scozzese
La priorità del Napoli sarebbe infatti quella di blindare il centrocampista scozzese, attualmente legato al club fino al 2028. Per raggiungere l'intesa servirà uno sforzo economico importante, con un adeguamento dell'ingaggio all'altezza del suo rendimento e della sua centralità nel progetto tecnico.
In questo scenario, l'eventuale addio di De Bruyne potrebbe rappresentare una soluzione per finanziare il nuovo accordo di McTominay, anche se al momento si tratta soltanto di un'ipotesi di mercato.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro