Verso il Man City, Zambardino: "Allegri vuole evitare il paradosso della vecchiarella"

Vittorio Zambardino analizza le scelte di Massimiliano Allegri tra emergenza infortuni e Champions League: il tecnico deve stabilire le priorità del Napoli.

Massimiliano Allegri deve scegliere dove concentrare le energie del suo Napoli. Con una rosa ancora condizionata dagli infortuni e un calendario particolarmente impegnativo, l'allenatore azzurro è chiamato a individuare le partite sulle quali puntare maggiormente. La trasferta di Champions League contro il Manchester City, secondo questa lettura, non rappresenterebbe una delle battaglie prioritarie. Una valutazione legata soprattutto alla necessità di gestire risorse limitate e preservare la squadra per i prossimi appuntamenti.

Zambardino: "Allegri si trova nelle condizioni del soldo della vecchierella"

È l'analisi proposta da Vittorio Zambardino nel suo editoriale sul Corriere del Mezzogiorno: "Max ha scelto quali battaglie fare. Questa non è una di quelle". Il giornalista richiama il paradosso del "soldo della vecchierella", raccontando di una donna anziana che, disponendo di pochi soldi e avendo troppe necessità, finisce per non decidere come utilizzarli. Una situazione paragonata a quella del tecnico: "La sosta gli ha riportato un Napoli in condizioni decorose, ancora tempestato dagli infortuni, due in tre giorni, ma che per la prima volta non è 'morto' dopo un'ora di gioco". La conclusione è netta: "E allora che si fa? Si sceglie, che è poi sempre il compito di chi comanda".