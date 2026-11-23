Dagli stracci (volati dopo il ko col Porto) agli abbracci: tira aria di pace nello spogliatoio

Il successo contro il Torino sembra aver riportato serenità nello spogliatoio del Napoli

Il successo contro il Torino sembra aver riportato serenità nello spogliatoio del Napoli, dopo le tensioni esplose in seguito alla pesante sconfitta di Champions League contro il Porto. A soffermarsi sul clima ritrovato in casa azzurra è Repubblica, che racconta come il ritiro punitivo e la sosta per le Nazionali abbiano contribuito a ricompattare il gruppo.

Napoli, pace ritrovata nello spogliatoio dopo il caos di Porto: ma c'è chi ha già la valigia pronta

"Dagli stracci (volati dopo il ko col Porto, al Do Dragao) agli abbracci, a riprova che nello spogliatoio tira aria di pace", scrive il quotidiano, sottolineando come i calciatori abbiano scelto di mettere da parte i contrasti interni, alimentati soprattutto dai risultati negativi.

La priorità è adesso salvare la stagione, come ribadito anche da Frank Anguissa, il cui contratto scadrà a giugno e, secondo Repubblica, non sarà rinnovato. "Siamo a novembre: è ancora possibile salvare questa stagione", ha dichiarato il centrocampista dopo la vittoria sui granata.

Resta però sullo sfondo il tema dei possibili addii. Come evidenzia il quotidiano, "Una caduta libera non conviene a nessuno, nemmeno ai dissidenti con la valigia pronta"