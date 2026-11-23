Allegri vince, ma le critiche non mancano: "Più pedigree che cuore, basta esercizi di nobiltà"

Gerardo Casucci critica la gestione di Allegri e le scelte contro il Torino, sollevando dubbi sulle esclusioni di De Bruyne e Lang.

Il Napoli continua a far discutere anche dopo la sfida contro il Torino. Al centro delle polemiche ci sono le scelte di Massimiliano Allegri, dalla gestione della formazione alle esclusioni di Kevin De Bruyne e Noa Lang. Non mancano interrogativi sul rendimento degli azzurri, capaci di mostrare qualità importanti contro Roma e Lazio senza riuscire a trasformare quelle prestazioni in vittorie. Una situazione che alimenta le critiche nei confronti dell'allenatore livornese.

Casucci: “Il Napoli non sa di sapere, Allegri è parte del problema”

Nel suo editoriale su Il Roma, Gerardo Casucci avanza un sospetto sulle esclusioni di De Bruyne e Lang, lasciati fuori “forse più per punizione che per motivi tecnici o tattici”. Il giornalista individua poi un problema soprattutto mentale: “Il Napoli era vittima di una iattura che si annidava nei cuori prima che nei muscoli”. Da qui l'affondo nei confronti dell'allenatore: “Il Napoli non sa di sapere e, almeno in parte, questa inettitudine è responsabilità di Massimiliano Allegri, che sembra essere venuto a Napoli esibendo più il pedigree che il cuore”. E conclude: “Non è la città partenopea il luogo giusto per questi esercizi di 'nobiltà'”.