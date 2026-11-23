McTominay, rinnovo ancora in stand-by: lo scozzese chiede garanzie sul futuro
Il futuro di Scott McTominay resta uno dei temi centrali in casa Napoli. Come riferisce Il Mattino, il ritorno in Inghilterra in occasione della sfida contro il Manchester City riaccende gli interrogativi sulla permanenza dello scozzese in azzurro. Il contratto dell'ex Manchester United scadrà nel 2028, ma la trattativa per il rinnovo non ha ancora fatto registrare passi avanti decisivi. La volontà del centrocampista sarebbe quella di proseguire la propria avventura a Napoli, a patto che si creino le condizioni giuste per raggiungere un accordo.
McTominay vuole restare, ma attende segnali sulle ambizioni del club
Tra i nodi da sciogliere c'è quello economico, con la necessità di riconoscere a McTominay un adeguamento dell'ingaggio proporzionato alla sua importanza nella squadra. Ma non è soltanto una questione di soldi: secondo il quotidiano, lo scozzese vuole soprattutto avere garanzie sulle ambizioni del club, assicurandosi che ci sia ancora la stessa voglia di vincere che aveva accompagnato l'arrivo di Antonio Conte.
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