Rinnovo McTominay: la richiesta fatta dagli agenti al club
Il futuro di Scott McTominay resta uno dei temi centrali in casa Napoli. Il centrocampista scozzese, legato al club azzurro da un contratto fino al 2028, potrebbe diventare protagonista di una trattativa particolarmente complessa per il rinnovo. Secondo quanto riferisce Il Corriere del Mezzogiorno, gli agenti del calciatore avrebbero avanzato una richiesta economica da 12 milioni di euro, cifra decisamente elevata anche in considerazione dell'età dello scozzese. Per trovare le risorse necessarie a trattenerlo, il Napoli potrebbe valutare l'uscita di alcuni giocatori con ingaggi pesanti e contratti prossimi alla scadenza.
McTominay, la richiesta degli agenti e la strategia del Napoli
La volontà di McTominay di restare in azzurro non sarebbe mai stata in discussione, ma la distanza economica potrebbe complicare il raggiungimento di un accordo. Il quotidiano sottolinea il peso determinante dello scozzese negli equilibri della squadra: "La squadra, oggi, senza Scott McTominay vale poco. Non è solo colui che segna".
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