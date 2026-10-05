McTominay verso il rientro: Allegri studia una doppia posizione per lui
Il ritorno di Scott McTominay potrebbe aiutare anche Rasmus Hojlund, spesso costretto ad allontanarsi dalla porta o a rimanere isolato tra i difensori. Il quotidiano sottolinea inoltre la duttilità tattica dello scozzese, utilizzabile sia nel 4-3-3 sia nell'eventuale 3-4-2-1 studiato da Allegri: "Da mezzala può inserirsi con continuità, riempire l'area e diventare un riferimento aggiuntivo sulle azioni sviluppate dalle corsie".
McTominay, domani gli esami
Prima, però, servirà il via libera degli esami del 6 ottobre: un responso atteso con grande attenzione da Allegri, che potrebbe così recuperare uno dei giocatori più importanti per gli equilibri della squadra. Domani se ne saprà di più, con la speranza che le notizie siano positive. Perché, si sa, esiste un Napoli con McTominay e un Napoli senza McTominay.
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