Infortunio Neres, Gazzetta: resta in forte dubbio per Copenaghen

La Champions incombe e in casa Napoli cresce l’ansia per David Neres. Il brasiliano non è andato neppure in panchina contro il Sassuolo - anche se a scopo precauzionale, come è stato comunicato dal club azzurro stesso - e resta in forte dubbio per la sfida di martedì con il Copenaghen.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, le perplessità maggiori riguardano proprio l’esterno, condizionato dal dolore nelle accelerazioni. Stellini è stato chiaro: «Il fastidio è legato alle trazioni in velocità, dobbiamo seguire i suoi feedback». Solo oggi arriveranno segnali decisivi, insieme alle valutazioni su Rrahmani e Politano. A Castel Volturno si incrociano le dita: la fortuna sembra aver voltato le spalle da mesi.